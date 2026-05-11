ミス・コリア出身の女子ゴルファー、キム・ソルビの近況が話題だ。【写真】キム・ソルビ、深Vネックから“貫録ボディ”ちら見えキム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。青や白のハートの絵文字とともに「ヘヘ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、晴天化のゴルフ場でスタイリッシュなゴルフウェア姿に身を包んだキム・ソルビが写っている。爽やかな色合いのトップスにプリーツミニスカー