メリハリ感のあるプロポーションがちらっ…ミス・コリア出身ゴルファーの美貌にファン釘付け「人形かと…」

ミス・コリア出身の女子ゴルファー、キム・ソルビの近況が話題だ。

【写真】キム・ソルビ、深Vネックから“貫録ボディ”ちら見え

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。青や白のハートの絵文字とともに「ヘヘ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、晴天化のゴルフ場でスタイリッシュなゴルフウェア姿に身を包んだキム・ソルビが写っている。爽やかな色合いのトップスにプリーツミニスカート、白のサンバイザーとハイソックスを合わせたコーディネートが印象的だ。

ミス・コリア出場経験があるだけあって、メリハリ感のある美スタイルはさることながら、整ったビジュアルも披露して見る者を魅了したキム・ソルビ。彼女の投稿には「人形かと思った」「可愛すぎます」「ビューティフル…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

1995年4月7日生まれのキム・ソルビは、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）といった下部ツアーを中心にキャリアを積んできた実力派だ。

そんな彼女の名を一躍有名にしたのが、2020年の「ミス・コリア」ソウル本選出場だった。プロゴルファーとしては異例の挑戦ながら、「スポテイナー賞」を受賞。競技者としての芯の強さと、モデル並みのビジュアルを兼ね備えた存在として人気を博した。

また、近年はゴルファーとしての活動に加え、テレビ番組への出演も増加。SBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）では、明るいキャラクターと的確なアドバイスで視聴者を魅了した。プロの技術と女性らしい感性をあわせ持つ“美しすぎるゴルファー”として、キム・ソルビは今もファンの心を掴み続けている。