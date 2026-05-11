SixTONESが日本テレビ恒例の「24時間テレビ」（8月29、30日放送）のチャリティーパートナーに就任した。昨年新設された、それぞれのテーマで企画に参加しチャリティーの輪を広げていく役割。10日放送の冠番組「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）で発表された。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。ジェシー（29）は「僕たちもずっと家族みたいなもの」、田中樹（30）も「正直もうここ10年ぐらいは家族