SixTONESが日本テレビ恒例の「24時間テレビ」（8月29、30日放送）のチャリティーパートナーに就任した。昨年新設された、それぞれのテーマで企画に参加しチャリティーの輪を広げていく役割。10日放送の冠番組「Golden SixTONES」（日曜後9・00）で発表された。

今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。ジェシー（29）は「僕たちもずっと家族みたいなもの」、田中樹（30）も「正直もうここ10年ぐらいは家族より一緒にいます」とグループの結束をアピールし、起用に応える意欲を示した。田中は「“田中家”とは別の“SixTONES家”の一家族のような感じもする」と表現し、テーマとの親和性を感じさせた。

発表の場となった「Golden…」は、23年間続き看板番組の一つだった「行列のできる相談所」の後番組として昨年4月にスタート。大きな期待を寄せられる中、人気番組へと成長している。裏番組には民放を代表するドラマ枠のTBS日曜劇場があるが、同局が重視するコア視聴率（男女13〜49歳）で上回り、個人視聴率で上回ることもある。グループとして一昨年、昨年と夏恒例特番「高校生クイズ」のパーソナリティーも務め、今年も担当する。まさに日テレの顔になりつつある。

「24時間テレビ」の総合司会に初就任した「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）も、看板バラエティー「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）の進行を務めている。日テレは日曜夜の番組編成が大きな強みで、連続する2つの人気番組のメイン同士が強力な“ゴールデンタイムタッグ”を組む格好。郄地優吾（年齢非公表）は、同局「スクール革命！」（日曜前11・45）の09年のオーディションで所属事務所入りした経緯があるだけに、同番組でMCを務める父のような存在の内村との共演を「肌でたくさん勉強させてもらいたい」と待ちわびている。

SixTONESはグループ名やメンバー数にちなみ、CDデビュー6周年の今年を記念イヤーとして精力的に活動中。夏の風物詩といえる国民的番組での大役は、また一つメモリアルな瞬間になりそうだ。

≪「おやーんず」登場に期待！？≫番組は「家族」がテーマだけに「おやーんず」の登場も注目を集めそうだ。長い時間をともに過ごしているメンバーたちだからこそ、互いの家族のことも知っており、親たちのことを「おやーんず」と呼んでいる。「24時間テレビ」への出演可能性を聞かれると、ジェシーは「出てきます！」と笑いながら宣言。郄地は「なんか分からないけど、小っ恥ずかしいわ、俺らも」と照れ笑いを浮かべた。