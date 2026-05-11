２０２１年に亡くなった脚本家・橋田壽賀子さんの名前を冠した「橋田賞」の授賞式が１０日、都内で開催され、同賞を受賞した今田美桜（２９）、小芝風花（２９）、小日向文世（７２）、佐藤浩市（６５）らが出席した。今田はデコルテ全開で美肌を見せたパンツスタイルで登壇。同時に主演した昨年のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」も同賞に選ばれたことから「『あんぱん』と一緒に受賞できたことはうれしいです」と喜びをかみ