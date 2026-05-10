ミッキー＆フレンズとKing & Princeによるスペシャルコラボレーションのグッズを扱うスペシャルPOP-UP SHOPの開催が決定！このPOP-UP SHOPは「MAGIC STAGE」をコンセプトに、華やかでロイヤルなステージ衣装を身にまとったミッキーマウスとKing & Princeの新たなスペシャルアートをグッズや店内装飾に使用。気品のある「SHINE」と、8月から展開予定のポップな「DREAM」の2つのテーマを軸としたグッズを展開します。 M