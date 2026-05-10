ミッキー＆フレンズとKing & Princeによるスペシャルコラボレーションのグッズを扱うスペシャルPOP-UP SHOPの開催が決定！

このPOP-UP SHOPは「MAGIC STAGE」をコンセプトに、華やかでロイヤルなステージ衣装を身にまとったミッキーマウスとKing & Princeの新たなスペシャルアートをグッズや店内装飾に使用。

気品のある「SHINE」と、8月から展開予定のポップな「DREAM」の2つのテーマを軸としたグッズを展開します。

Mickey ＆ Friends × King ＆ Prince POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」

ミッキー＆フレンズとKing & Princeによるスペシャルコラボレーションのグッズを扱うスペシャルPOP-UP SHOPの開催が決定！

このPOP-UP SHOPは「MAGIC STAGE」をコンセプトに、華やかでロイヤルなステージ衣装を身にまとったミッキーマウスとKing & Princeの新たなスペシャルアートをグッズや店内装飾に使用。

気品のある「SHINE」と、8月から展開予定のポップな「DREAM」の2つのテーマを軸としたグッズを展開します。

さらに王冠やティアラを身に着けたミッキー＆フレンズデザインのグッズも販売します。

会場では、King & Princeが着用していた衣装の展示をはじめ、スペシャルアートのフォトスポットを設置予定です。

※会場によっては展示されないものもございます。あらかじめご了承ください。

このPOP-UP SHOPは5月22日（金）よりタワーレコード渋谷店 2F TOWER SPACE SHIBUYAからスタートし、福岡、仙台、名古屋、大阪を巡回。最終会場として、再びタワーレコード渋谷店にカムバックします。

グッズラインアップ

※おひとり様各5点まで。

※画像はイメージです。

※掲載している商品は一部です。

アクリルスタンドセット＜SHINE＞

価格：2,970円（税込）

煌びやかな王子様ルックの衣装を身にまとった永瀬廉さん、郄橋海人さん、そしてミッキーマウスの豪華なアクリルスタンドのセットです。

お部屋に飾れば、いつでも特別なコラボレーションの世界観を楽しめるファン必携のアイテムです！

アクリルキーホルダー

価格：1,320円（税込）

王冠やマントを身につけ、いつもより少しロイヤルな装いでおめかしをしたミッキー＆フレンズが勢ぞろいしたアクリルキーホルダー。

キーホルダーの金具部分が王冠の形になっているのも、見逃せないポイントです☆

ミニタオル

価格：1,100円（税込）

キーホルダーと同じく、王冠をかぶったミッキー＆フレンズの描き下ろしアートがプリントされたミニタオル。

タオルの縁取りには華やかなイエローのレースがあしらわれており、上品でかわいいデザインに仕上がっています。

持ち歩きやすいコンパクトなサイズ感で、毎日のお出かけのお供にぴったりです。

フレークシール

価格：1,100円（税込）

永瀬廉さん、郄橋海人さん、そしてミッキー、ミニー、チップ、デールが、ころんとかわいいツムツム風のデフォルメイラストになって登場！

永瀬さんと郄橋さんのイラストは、2パターンが用意されています。

スマホケースの裏に挟んだり、手帳やノートをデコレーションしたりと、様々な用途で大活躍間違いなしのフレークシールです。

前髪クリップ

価格：1,540円（税込）

メイクや洗顔、お家でのリラックスタイムに大活躍する前髪クリップ。

郄橋海人さん＆ミッキーマウス、永瀬廉さん＆ミニーマウスがそれぞれ仲良くペアになった2個セットです。

ツムツム風のかわいいお顔が並んだデザインで、髪に跡がつきにくいフラットな仕様になっているのも嬉しいポイントです☆

開催地情報

●東京

開催期間：2026年5月22日（金）〜6月7日（日）

営業時間：11:00〜20:00 ※5月22日(金)〜5月24日(日)は11:30〜20:00

場所：TOWER SPACE SHIBUYA (タワーレコード渋谷店 2F)

住所：東京都渋谷区神南1-22-14

●福岡

開催期間：2026年6月20日（土）〜6月30日（火）

営業時間：10:00〜20:30 ※6月20日（土）、6月21日(日)は10:30〜20:30

場所：TOWER SPACE FUKUOKA (タワーレコード福岡パルコ店店内)

住所：福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ6F

●仙台

開催期間：2026年7月10日（金）〜7月20日（月・祝）

営業時間：10：00〜20：00

場所：タワーレコード仙台パルコ店

住所：宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ1 8F

●名古屋

開催期間：2026年7月25日（土）〜8月3日（月）

営業時間：10：00〜20：00

場所：タワーレコード名古屋パルコ店

住所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 パルコ東館6F

●大阪

開催期間：2026年8月14日（金）〜8月30日（日）

営業時間： 11:00〜21:00

場所：TOWER SPACE ABENO（タワーレコードあべのHoop店店内）

住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 あべのHoop 6F

●東京（最終会場）

開催期間：2026年8月18日（火）〜8月31日（月）

営業時間：11:00〜22:00 ※最終日８月３１日（月）は２０:００まで

場所：タワーレコード渋谷店 １F

住所：東京都渋谷区神南1-22-14

※一部日程で営業時間変更の可能性がございます。

ECでの販売に関して

商品は9月以降にオンライン（https://www.mkp-shop.jp/）

でも販売する予定です。詳細は決定次第お知らせします。

タワーレコード渋谷店の入場方法

タワーレコード渋谷店では5月22日（金）から5月24日（日）は混雑緩和と安全確保のため、事前抽選による入場制限を実施します。

上記日時のご入場は「デジタル整理券mogily(モギリー)」によるデジタル整理券を使用します。 予約システム：mogily （LINE上でデジタル整理券を配布・受け取ることができるサービス）

※5月25日（月）以降はフリー入場を予定しておりますが、混雑の場合はデジタル整理券や紙の整理券の発行、もしくは入場制限を行う場合がございます。

詳細はこちら：https://tower.jp/article/news/2026/05/10/p101

受付ページ

受付期間中にタワーレコード渋谷店 LINEアカウント https://lin.ee/044HtEd

トーク画面上のボタンより、ご希望ご来店日に該当する枠を選択いただきお申込みください。

※抽選期間内のうち1枠のみお申し込みが可能です。

※ご参加いただけない時間枠・整理番号となってしまった場合でも、交換等の対応はできませんので、ご来店のご予定が付く日付をご選択の上、お申し込みをお願いいたします。

■一次受付(抽選)

申込期間：5月10日(日)15:00〜5月17日(日)23:59まで

当落発表：5月18日(月)17:00以降

※当落発表日時は変更となる場合がございます。

■二次受付(先着)

申込期間：5月20日(水)12:00〜上限数に達し次第終了

※一次抽選受付にて枠の上限に達した場合、二次先着受付は行いません。当日も入場不可となります。予めご了承ください。

※おひとり様、1回のみ整理券取得が可能となります。

なお、既に当選されている方(整理券を取得されている方)は整理券をご使用後に新しい整理券が取得可能となります。

※事前抽選入場の申込にはLINEアプリが必要になります。

※会場にお持ちになるスマートフォンからお申し込みください。

※入場整理券は商品の確保をお約束するものではございませんのでご了承ください。

※注意事項をご確認の上、お申し込みください。

当日の入場方法

集合時間は、入場整理券に記載のある時間の10分前となります。

集合時間になりましたら、会場入口付近にお集まりください。整理番号順にご整列いただきます。また、集合時間に間に合わない場合は、整理番号順にご案内できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

入場可能になるとLINEでお知らせが届き、QRコードが表示されます。係員にQRコードをご提示のうえ、ご案内いたします。（入場可能時間前はご入場いただけません）

整理券取得の際の注意事項

・入場整理券は入店時間を30分毎に区切った整理券となります。

・入場整理券１枚につきお1人様がご入場いただけます。未就学児の方はチケット不要ですが、入場整理券をお持ちの保護者同伴が必要です。

・会場にお持ちになるスマートフォンからお申し込みください。

・入場整理券1枚につき1会計のみとなります。

その他の会場の入場方法

他会場の入場に関しましては、後日ご案内予定です。

王冠やティアラを身に着けたミッキー＆フレンズデザインも！

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