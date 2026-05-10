【モデルプレス＝2026/05/10】AKB48の千葉恵里が5月10日、自身のInstagramを更新。11歳当時の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳AKB人気メン「面影がある」11歳当時のオーディション応募写真◆千葉恵里、11歳当時の写真公開小学校6年生、11歳でAKB48に加入した千葉。「ドラフト2期生、11周年！！時の流れはやーい！！12年目もよろしくお願いしますっ！」とつづり、当時のショットを投稿。「キッズ写真拾ってきました 11