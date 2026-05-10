AKB48千葉恵里、11歳当時のオーディション応募写真＆加入当初のショット公開「美少女すぎる」「ビジュ出来上がってる」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/05/10】AKB48の千葉恵里が5月10日、自身のInstagramを更新。11歳当時の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳AKB人気メン「面影がある」11歳当時のオーディション応募写真
小学校6年生、11歳でAKB48に加入した千葉。「ドラフト2期生、11周年！！時の流れはやーい！！12年目もよろしくお願いしますっ！」とつづり、当時のショットを投稿。「キッズ写真拾ってきました 11ちゃい」と説明し、オーディションに応募した際の写真やドラフト会議でのタスキを掛けたブレザー姿、ステージ上でマイクを持つ初々しい姿などを複数枚投稿している。
この投稿に、ファンからは「顔が完成されてて美少女すぎる」「ぱっちりした瞳が今と変わらなくてレベチ」「面影がある」「子供の頃からビジュ出来上がってる」「秘蔵写真の公開嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳AKB人気メン「面影がある」11歳当時のオーディション応募写真
◆千葉恵里、11歳当時の写真公開
小学校6年生、11歳でAKB48に加入した千葉。「ドラフト2期生、11周年！！時の流れはやーい！！12年目もよろしくお願いしますっ！」とつづり、当時のショットを投稿。「キッズ写真拾ってきました 11ちゃい」と説明し、オーディションに応募した際の写真やドラフト会議でのタスキを掛けたブレザー姿、ステージ上でマイクを持つ初々しい姿などを複数枚投稿している。
◆千葉恵里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「顔が完成されてて美少女すぎる」「ぱっちりした瞳が今と変わらなくてレベチ」「面影がある」「子供の頃からビジュ出来上がってる」「秘蔵写真の公開嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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