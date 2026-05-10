明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第16節が10日に行われ、ヴィッセル神戸とファジアーノ岡山が対戦した。1試合未消化とはいえ勝ち点・得失点差で並んだ名古屋グランパスに総得点で上回られ、首位の座を明け渡した神戸は、試合内容が芳しくないなかでも勝ち点を積み重ねることが求められる。しかし、先に試合を動かしたのは岡山だった。28分、ウィリアン・ポポがフィジカルを生かして中央で複数人を引きつけてボール