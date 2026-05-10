漫画『花さか天使テンテンくん』などで知られる作者・小栗かずまた氏が9日、自身のXを更新。『ドラゴンボール』作者・鳥山明さんからもらったサイン色紙を公開すると、ネット上で話題になっている。【写真】鳥山明さんの貴重な姿！公開された『ドラゴンボール』サイン色紙定期的に思い出写真を投稿しているが、今回は「目の前で鳥山明先生が悟空を描いてくれた時、感動して泣きそうでした。その上、鳥山明先生から「娘がテンテ