テンテンくん作者『ドラゴンボール』鳥山明さんのサイン色紙に感激「僕は昇天しました」
漫画『花さか天使テンテンくん』などで知られる作者・小栗かずまた氏が9日、自身のXを更新。『ドラゴンボール』作者・鳥山明さんからもらったサイン色紙を公開すると、ネット上で話題になっている。
【写真】鳥山明さんの貴重な姿！公開された『ドラゴンボール』サイン色紙
定期的に思い出写真を投稿しているが、今回は「目の前で鳥山明先生が悟空を描いてくれた時、感動して泣きそうでした。その上、鳥山明先生から「娘がテンテンくんのファンだから今度、サインくれる？」と言われて、僕は昇天しました…」と思い出を伝えた。
投稿した写真では、鳥山明さんが色紙に孫悟空の絵を描く様子を見ることができ、これにファンは「良い話」「鳥山先生の悟空生描き羨ましすぎる」「うわぁ…一生の思い出ですね」などと反応している。
1997年〜2000年にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた『テンテンくん』は、小栗氏にとって初の連載作品で代表作。天使のテンテンと小学生・桜ヒデユキの人の才能をテーマにしたギャグ漫画となっている。
【写真】鳥山明さんの貴重な姿！公開された『ドラゴンボール』サイン色紙
定期的に思い出写真を投稿しているが、今回は「目の前で鳥山明先生が悟空を描いてくれた時、感動して泣きそうでした。その上、鳥山明先生から「娘がテンテンくんのファンだから今度、サインくれる？」と言われて、僕は昇天しました…」と思い出を伝えた。
1997年〜2000年にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた『テンテンくん』は、小栗氏にとって初の連載作品で代表作。天使のテンテンと小学生・桜ヒデユキの人の才能をテーマにしたギャグ漫画となっている。
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