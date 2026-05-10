幅広い年代の選手たちが日ごろ鍛えたそろばんの腕前を競う大会が、10日、徳島県徳島市で開かれました。徳島県徳島市で開かれた「全四国珠算選手権大会」には、四国4県から選抜された9歳から52歳までのあわせて61人が参加、そろばんの四国一を目指して日ごろ鍛えた腕前を競いました。大会ではかけ算や割り算など6つの種目別競技とその合計点で決まる個人総合、フラッシュ暗算や読み上げ算、読み上げ暗算といった特別競技、それに各