バルセロナは現地時間10日、ラ・リーガ第35節でレアル・マドリードをホームに迎える。同試合を前に、バルセロナに所属するU−21スペイン代表MFマルク・ベルナルが、クラブ公式メディア『バルサTV』を通して、“エル・クラシコ”への意気込みを語った。前節終了時点で、バルセロナはラ・リーガで29勝1分4敗を記録し、勝ち点「88」を獲得。次節、レアル・マドリードとのエル・クラシコを引き分け以上で終えれば、7シーズンぶりの