料理家・栗原心平がゲストと共に食の欲を満たす番組『ぺこもぐキッチン』（テレビ東京）公式Xでは、次回5月10日の放送回にゲスト出演する阿達慶、千井野空翔、竹村実悟の動画を公開した。 【動画】わちゃわちゃ＆元気いっぱいの阿達慶、千井野空翔、竹村実悟が感動を語る ■『ぺこもぐキッチン』ゲストに3人のジュニアが出演 同番組公式Xでは、「次回のゲストはジュニアの阿達慶、千井野空翔、竹村実悟」と紹介し、収録終わ