料理家・栗原心平がゲストと共に食の欲を満たす番組『ぺこもぐキッチン』（テレビ東京）公式Xでは、次回5月10日の放送回にゲスト出演する阿達慶、千井野空翔、竹村実悟の動画を公開した。

【動画】わちゃわちゃ＆元気いっぱいの阿達慶、千井野空翔、竹村実悟が感動を語る

■『ぺこもぐキッチン』ゲストに3人のジュニアが出演

同番組公式Xでは、「次回のゲストはジュニアの阿達慶、千井野空翔、竹村実悟」と紹介し、収録終わりの3人を直撃した動画を公開。

動画では中央に千井野、向かって左に竹村、右後ろに阿達が並び、「ありがとうございました」と元気いっぱいに収録への感謝を述べた。

千井野が「タコスパーティー最高だったね」と切り出すと安達も同調、竹村も「おいしかったね」と続けた。

千井野は「俺たちこういうの初めてやらせてもらったけど、みなさんが優しくて…」と感動した様子で語り、「竹村の小ボケにも笑ってくれる！もう、これがどれだけあたたかい環境か、本当に…」としみじみ。

一方の竹村は「料理系って言って、誰一人料理してないの」「みじん切りスライサーしかしてない」と明かした。動画ではその作業の様子を披露し、スライサーを押す阿達を応援する2人の姿があった。

今回3人が挑んだのは『ぺこもぐメキシカンタコスパーティー』と題してタコス作りに挑戦。収録終わりには、栗原がトルティーヤを焼いてくれたことを千井野が感激した様子で語った。

公式Xでは、「5/10(日)午前11時からテレビ東京で放送 ぜひご覧ください」とハッシュタグ「栗原心平」「テレビ東京」を添えて締めくくった。

この投稿には、「ぺこもぐキッチンにちーけーまー！」「本当に楽しみ」「ちけま地上波料理番組、ありがとう」「リアタイします」「期待の新星が登場」「エプロン似合ってる」と、待ちきれない様子のファンのコメントが多数寄せられていた。

■動画：阿達慶、千井野空翔、竹村実悟が感動を語る