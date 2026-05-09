テレ東では、5月16日、23日、30日、6月6日、13日の毎週土曜夜９時から「出没！アド街ック天国」にて、5週連続で西武線沿線を特集いたします！アド街の新シリーズとして、約１か月間を通し同一鉄道会社の沿線の街に出没中。第1弾は東武鉄道沿線、第2弾は京王線・井の頭線沿線を特集してきました。そして第3弾となる今回は、西武池袋線・西武多摩川線とタッグを組み、5週連続で西武線沿線を盛り上げます。放送ラインナッ