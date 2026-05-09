5月16日から5週連続で「アド街」西武線沿線特集！コラボ電車やサイネージ広告など 「アド街」が西武鉄道を大規模ジャック！

テレ東では、5月16日、23日、30日、6月6日、13日の毎週土曜夜９時から「出没！アド街ック天国」にて、5週連続で西武線沿線を特集いたします！

アド街の新シリーズとして、約１か月間を通し同一鉄道会社の沿線の街に出没中。第1弾は東武鉄道沿線、第2弾は京王線・井の頭線沿線を特集してきました。そして第3弾となる今回は、西武池袋線・西武多摩川線とタッグを組み、5週連続で西武線沿線を盛り上げます。

放送ラインナップは、5月16日(土)が「所沢駅」、5月23日(土)が「東長崎駅」、5月30日(土)が「飯能駅」、6月6日(土)が「西武多摩川線」、6月13日(土)が「池袋の３０年」。これからの季節に訪れたいおすすめスポットからディープな名所まで、アド街ならではの切り口で、駅周辺の街を紹介します。お楽しみに！





コラボ電車やサイネージ広告など「アド街」が西武鉄道を大規模ジャック！5月11日(月)～6月7日(日)までの期間中、西武池袋線と西武多摩川線でそれぞれ1編成ずつ、中づりポスターをアド街がジャック。アド街が出没する駅に出演者たちが実際に現れるようなデザインとなっており、その場所にちなんだキャッチコピーも見どころです。アド街一色のコラボ電車を、ぜひお見逃しなく！そのほかにも、5月11日(月)～5月17日(日)まで、西武鉄道池袋駅構内のスマイル・ステージビジョンＡにて、ここでしか見られないサイネージ動画を公開します。さらに、5月11日(月)～6月7日(日)までの期間、西武池袋線・西武多摩川線の各駅にオリジナルポスターを掲出。沿線のさまざまな駅を、アド街が華やかに彩ります。番組とあわせて現地を訪れれば、西武線沿線の新たな魅力にきっと出会えるはず。電車や駅構内で展開されるコラボレーションも、ぜひ現地でお楽しみください！

©テレビ東京・ハウフルス

※写真はイメージです



≪西武線中づり貸切電車、スマイル・ステージビジョンA広告、駅貼りポスター掲載概要≫

西武線中づり貸切電車

掲載場所：西武池袋線 10両1編成（中づりポスター）、西武多摩川線4両1編成（中づりポスター）

掲載期間：5月11日(月)～6月7日(日)



スマイル・ステーションビジョンA広告

掲載場所：西武鉄道池袋駅地上改札内

掲載期間：5月11日(月)～5月17日(日)



駅貼りポスター

掲載場所：所沢・東長崎・飯能・西武多摩川線各駅（武蔵境・新小金井・多磨・白糸台・競艇場前・是政）・池袋

掲載期間：5月11日(月)～6月7日(日)

※駅ごとにポスターの掲出開始・終了時期が異なる場合があります。

※ポスターの掲出状況など広告に関する乗務員および駅係員への質問はご遠慮ください。

※改札内へ入場の際は入場券が必要になります。



≪番組内容≫

5月16日(土)夜9時「所沢駅」（所沢市）

西武新宿線と西武池袋線が交わる、

西武線ユーザーにとって重要な駅。

駅周辺が近年進化し、楽しいスポットが急増中！



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5月23日(土)夜9時「東長崎駅」（豊島区）

池袋駅からすぐの場所にもかかわらずのどかな街。

しかし、最近 新しいお店が増え、どこもバズっていると評判。



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5月30日(土)夜9時「飯能駅」（飯能市）

電車で行けちゃう北欧？

行楽シーズンにぴったりの森と湖と低山ハイキングの街。



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6月6日(土)夜9時「西武多摩川線」

西武鉄道の、どの路線とも接続しない路線。

営業距離も短く「東京のローカル線」と呼ばれているが、

ゆるくて可愛い魅力がいっぱい。



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6月13日(土)夜9時「池袋の30年」（豊島区）

この３０年でめまぐるしく変わった池袋の街並みと文化を、

アド街のアーカイブで紐解く。

2026年の池袋のムーブメントも追いかけます。



©テレビ東京・ハウフルス



≪番組概要≫

【タイトル】 「出没！アド街ック天国」

【放送日時】 2026年5月16日(土)、5月23日(土)、5月30日(土)、6月6日(土)、6月13日(土)

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

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【出演者】 司会：井ノ原快彦(あなたの街の宣伝部長)、中原みなみ(テレビ東京アナウンサー)

レギュラー：峰竜太、薬丸裕英、山田五郎

5月16日ゲスト： 松井稼頭央・土屋礼央・新川優愛 VTRゲスト: 春日俊彰(オードリー)

5月23日ゲスト： 市川紗椰・ニシダ（ラランド）

5月30日ゲスト：浜野謙太・美村里江

6月6日ゲスト：土屋礼央・市川紗椰

6月13日ゲスト：なし

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/adomachi/

【公式X】 @admati_official https://x.com/admati_official

【公式Instagram】 ＠admatic_official https://www.instagram.com/admatic_official/

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