女性ハードロックバンドSHOW−YAが9日、東京・府中FLIGHTで、「100 LIVE AGAIN」の55本目となるライブを行った。同ライブは88年4月、米・ロサンゼルスのTHE ROXY THEATERを皮切りに、半年間で100本のライブを行った「SHOW−YA 100 LIVE」から40周年を迎えるにあたり、24年8月から「100 LIVE AGAIN」と題して100本ライブに挑んでいる。この日、チケット完売で満員御礼となった会場のファンはLED ZEPPELIN「Immigrant Song」がSEで流