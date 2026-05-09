多重防御構想を構築する1機産業用ドローンソリューションや運航管理システム（UTM）を提供するテラドローンは、2026年4月28日、公式YouTubeにおいて、子会社および出資先であるアメイジング・ドローンズが共同開発した「Terra A2」の飛行映像を公開しました。【動画】え、かなり速い!? これが、飛行するTerra A2ですTerra A2は、長距離迎撃ドローンとして設計された機体です。最大航続距離は75km、最高速度は時速312km、最大高