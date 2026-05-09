多重防御構想を構築する1機

産業用ドローンソリューションや運航管理システム（UTM）を提供するテラドローンは、2026年4月28日、公式YouTubeにおいて、子会社および出資先であるアメイジング・ドローンズが共同開発した「Terra A2」の飛行映像を公開しました。

【動画】え、かなり速い!? これが、飛行するTerra A2です

Terra A2は、長距離迎撃ドローンとして設計された機体です。最大航続距離は75km、最高速度は時速312km、最大高度は5000mに達します。機首には750グラムの弾頭を搭載可能で、これにより、インフラ攻撃などに多用されているシャヘド136のような自律飛行型自爆ドローンの迎撃や索敵任務への運用を想定しています。

すでに近距離型迎撃ドローン「Terra A1」については、ウクライナにおいてシャヘド136タイプの自爆ドローンの迎撃に成功しています。

ウクライナ政府の公式サイト「ユナイテッド24」で公開された、テラドローンの徳重徹CEOへのインタビューによると、Terra A2はTerra A1とともに多層防御構想を構築する機体であり、Terra A1では困難だった長時間・長距離での運用を想定しています。Terra A2は、小型ドローンと比べて航続距離と滞空時間が大幅に向上しており、直接自爆ドローンを迎撃するだけでなく、エリアをパトロールして索敵を行い、Terra A1など別ユニットの迎撃支援を行うことも可能です。

なお、テラドローンでは、短距離・中距離・長距離といった異なる速度帯に対応した複数層によるエリア防衛を目的として、別機体の開発も進めているとのことです。