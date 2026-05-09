「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）大会に参戦する全選手の公開計量が９日、神戸市内で行われ、約１年１０カ月ぶりの復帰戦に臨む平本蓮（２７）＝剛毅會＝は７９・８５キロ、対戦相手の皇治（３７）＝ＴＥＡＭＯＮＥ＝も６８・６０キロだった。両者の対決は無差別級のスタンディングバウト特別ルールで実施される。フェイスオフでにらみ合った後、皇治が「明日はこの白豚をしばき倒す」と宣言すると