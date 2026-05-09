◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）24年4月に受けた右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復帰を目指す阪神の下村海翔投手（24）が9日、2軍本拠地のSGL尼崎でライブBPに登板した。立石、佐野らを相手にマウンドから投球。順調な回復ぶりを示し、プロ入り後なし得ていない実戦登板へ向けて前進した模様だ。下村は4月26日と5月2日に1軍の試合前練習に参加。藤川監督の前でブルペン投