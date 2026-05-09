7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗が9日、東京・歌舞伎町シネシティで行われた映画『Michael/マイケル』公開記念ライブ＆トークに登壇した。「みんなで踊ろう！マイケルダンス！」と題されたイベントでは、ダンサーのケント・モリ、今作で振り付けを担当するRich＋Toneが参加する中、来場者と共に「今夜はビート・イット」のダンスで盛り上がった。【写真】美しい…華麗にポーズを決めたジャケット姿の宮近海斗マイケル・