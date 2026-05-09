開催：2026.5.9 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 3 - 1 [ブレーブス] MLBの試合が9日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとブレーブスが対戦した。 ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。 2回表、7番 オースティン・ライリー 3球目を打ってセンターへの