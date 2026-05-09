2026年5月9日（土） MLB ドジャース vs ブレーブス 試合結果
開催：2026.5.9
会場：ドジャースタジアム
結果：[ドジャース] 3 - 1 [ブレーブス]
MLBの試合が9日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとブレーブスが対戦した。
ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。
2回表、7番 オースティン・ライリー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 LAD 0-1 ATL
2回裏、6番 カイル・タッカー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 1-1 ATL
5回裏、1番 大谷翔平 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 2-1 ATL
6回裏、3番 フレディ・フリーマン 2球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 LAD 3-1 ATL
試合は3対1でドジャースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はドジャースのアレックス・ベシアで、ここまで1勝0敗2S。負け投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで6勝2敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、0勝1敗3Sとなっている。
なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.248となっている。
ここまでドジャースは24勝14敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方ブレーブスは26勝13敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-09 13:58:31 更新