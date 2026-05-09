開催：2026.5.9

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 3 - 1 [ブレーブス]

MLBの試合が9日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとブレーブスが対戦した。

ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。

2回表、7番 オースティン・ライリー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 LAD 0-1 ATL

2回裏、6番 カイル・タッカー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 1-1 ATL

5回裏、1番 大谷翔平 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 2-1 ATL

6回裏、3番 フレディ・フリーマン 2球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 LAD 3-1 ATL

試合は3対1でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのアレックス・ベシアで、ここまで1勝0敗2S。負け投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで6勝2敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、0勝1敗3Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.248となっている。

ここまでドジャースは24勝14敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方ブレーブスは26勝13敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 13:58:31 更新