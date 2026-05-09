お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日放送のNHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の視聴者メッセージについて語った。「あさイチ」でキャスターを務める「華丸・大吉」と同局・鈴木奈穂子アナウンサーの3人が集まり、3回目の放送となる生ラジオ。鈴木アナは「あさイチ」には連日多くのメッセージが寄せられると明かし「日々の放送では1000通を超えたり、2000通、3000通届くこ