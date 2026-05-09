お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日放送のNHK AM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の視聴者メッセージについて語った。

「あさイチ」でキャスターを務める「華丸・大吉」と同局・鈴木奈穂子アナウンサーの3人が集まり、3回目の放送となる生ラジオ。鈴木アナは「あさイチ」には連日多くのメッセージが寄せられると明かし「日々の放送では1000通を超えたり、2000通、3000通届くこともあって」と打ち明けた。

博多華丸は「きょう凄かったんじゃないの？最高記録？」と話し、鈴木アナは「本当に」と即答。博多大吉が「ゲストがMrs. GREEN APPLEの皆さんで。番組終了間際に9500って」と明かすと、鈴木アナは「9500超えて、たぶん結果1万通近くいったという」と声を弾ませた。

大吉は「もう1万にしようよ、この辺は盛っていいと思うよ僕」と反応し、鈴木アナも「いってるかも。放送終了後も届いていたみたいなんで」と続けた。華丸は「凄かったですね」、大吉は「ありがたかったなあ」としみじみと話した。