夫が「同じ距離を走るなら、急いで走ってもゆっくり走ってもガソリン代は変わらない」と言います。私は運転の仕方で差が出る気がするのですが、燃費にはどの程度影響するのでしょうか？

同じ距離でもガソリン代は変わる？結論から解説

結論から言うと、同じ距離を走ってもガソリン代は変わります。運転の仕方によって、消費するガソリンの量が変わるためです。

車は燃料を燃やして走りますが、走行時の使用量は一定ではありません。例えば、急にアクセルを踏み込むと多くの燃料を一気に使います。一方で、ゆるやかに加速すれば燃料の消費は抑えられます。

つまり、「距離が同じ＝燃料も同じ」という考え方は正確ではありません。実際には、走り方次第で燃費に差が出るのです。



燃費に差が出る運転のポイントとは

燃費に大きく影響するのは、主にアクセル操作と速度の維持です。まず、急発進や急加速は燃費を悪くする代表的な原因です。発進時に強くアクセルを踏むと、エンジンは多くの燃料を使います。その結果、同じ距離でもガソリン消費が増えてしまいます。

また、速度の変化が多い運転も燃費には不利です。加速と減速を繰り返すと、そのたびにエネルギーを使ってしまうためです。信号が多い道路で急いで走ると、結果的に無駄な燃料を使いやすくなります。

さらに、高速で走りすぎるのも問題です。速度が上がるほど車体にかかる空気抵抗が大きくなり、エンジンに負担がかかることで、燃費は悪くなります。



どのくらい差が出る？具体的な燃費の違い

運転の仕方による燃費の差は、一般的に1～2割程度とされています。場合によっては、それ以上の差が出ることもあります。

例えば、同じ車で同じ距離を走った場合でも、急発進や高速走行を繰り返すと燃費が10km/L程度になることがあります。一方で、ゆるやかな加速と一定速度を意識すると、12km/L以上になるケースもあります。

この差は一見小さく見えますが、年間で考えると大きな違いになります。ガソリン代が高騰している中では、無視できない差といえるでしょう。



燃費をよくするために今日からできる運転方法

燃費をよくするためには、難しいテクニックは必要ありません。日常の運転を少し意識することで改善可能です。

まず意識したいのは「ふんわりアクセル」です。発進時はゆっくりと加速することで、燃料の消費を抑えられます。また、前の車との距離を十分にとることで、急ブレーキや急加速を減らせます。

さらに、一定の速度を保つことも重要です。特に高速道路では、速度を出しすぎず安定した走行を心がけることで燃費が向上します。

「どうせ同じ距離だから」と考えてしまうと、無意識のうちに無駄な燃料を使ってしまいます。しかし、少しの工夫でガソリン代は確実に節約できます。日々の運転を見直すことで、家計の負担を減らすことにもつながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー