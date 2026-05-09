あなたは読めますか？突然ですが、「鰹」という漢字読めますか？たたきや刺身、出汁に欠かせない節など、日本の食卓に深く根付いたあの魚のことです。気になる正解は……「かつお」でした！鰹は、スズキ目サバ科に属する回遊魚です。身が硬くなりやすいことから「堅魚（かたうお）」と呼ばれ、それが転じて「かつお」になったと言われています。古くから勝負事に通じる「勝男」とも書かれ、縁起の良い魚として重宝されてきました。