AFC U17アジア杯サウジアラビア2026の初戦でU-17カタール代表に3-1と白星スタートを切ったU-17日本代表は9日19時(日本時間25時)からU-17中国代表との第2戦を迎える。前日の8日には、ジェッダ市内で前日トレーニングを実施。強い陽射しが照り付け、「これまでで一番暑かったかもしれない」(小野信義監督)という環境の中、東アジアのライバルを退けるための準備を入念に行った。小野監督は練習後、「この間のゲームに出ていな