婚活に失敗してきた男女6人が2泊3日の合宿に挑み、自身の課題と向き合いながら成長する様子をお届けする婚活力育成合宿「マリッジキャンプ」。5月2日（土）に放送した前半戦に続き、5月9日（土）ひる1時30分〜2時30分 日本テレビ（関東ローカル）にて、完結編となる後半戦を放送する。「沈黙を恐れて、浅い話を繰り広げる婚活100連敗中男子」、「男は浮気するもの…トラウマを抱える美女」「女性とのコミュニケーションに苦手意識