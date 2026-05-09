婚活に失敗してきた男女6人が2泊3日の合宿に挑み、自身の課題と向き合いながら成長する様子をお届けする婚活力育成合宿「マリッジキャンプ」。5月2日（土）に放送した前半戦に続き、5月9日（土）ひる1時30分〜2時30分 日本テレビ（関東ローカル）にて、完結編となる後半戦を放送する。

「沈黙を恐れて、浅い話を繰り広げる婚活100連敗中男子」、「男は浮気するもの…トラウマを抱える美女」「女性とのコミュニケーションに苦手意識を感じるハイスペック男子」など、参加者の抱えている問題はさまざま。前回は、婚活コーディネーター・荒木直美氏が用意した婚活力を測るためのBBQやペアになっての遊園地デートを通じて、自身の課題と向き合ってきた。

後半戦の今回は、婚活合宿としてさらにレベルを上げ、それぞれの素がより現れる「おうちデート」を実施。するとその中で、“部屋が片付けられない”“女子との距離感に違和感を覚える”など、新たな課題が浮き彫りになることに…。

スタジオでは引き続き、MCの横山裕（SUPER EIGHT）・長谷川忍（シソンヌ）や、野々村友紀子・齊藤京子・小田切ヒロが、参加者6人の成長する姿をあたたかく見守っていく！

男女6人は、3日間の合宿を終えて見えてきた様々な課題を克服するため、トーク力、メンタル力、ヘアメーク、スタイリストなど、プロの講師陣のもとでさらに自身に磨きをかけ、いよいよ最終試験となるガチ婚活パーティーへと挑むことに！自信をつけた参加者たちの姿に、成長を見届けてきたスタジオは歓喜に包まれ、婚活コーディネーターの荒木氏も涙!?

婚活に敗れてきた男女6人の婚活修業合宿は、ついに完結編。「自信をつけた自分」になるために奮闘する6人の姿を最後までお見逃しなく！

■出演

MC 横山裕（SUPER EIGHT）/ 長谷川忍（シソンヌ）

ゲスト 野々村友紀子・齊藤京子・小田切ヒロ

■公式サイト https://www.ntv.co.jp/svf/

■公式X @mari_camp_ntv

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