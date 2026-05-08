聖は、「Regalia Majesty」ブランドから、コードレス高圧洗浄機「POWER WASHER」をクラウドファンディングサイト・Makuakeで先行発売した。洗車や外壁掃除、ベランダ清掃などに使え、準備の手軽さと高い洗浄力を両立したモデルとなっている。【こちらも】後席の靴汚れを防止ポケット付きシートカバー発売ハック一般的な高圧洗浄機は、強力な水圧で汚れを落とせる反面、水道ホースの接続や電源コードの取り回し、本体の重さ