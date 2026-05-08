聖は、「Regalia Majesty」ブランドから、コードレス高圧洗浄機「POWER WASHER」をクラウドファンディングサイト・Makuakeで先行発売した。洗車や外壁掃除、ベランダ清掃などに使え、準備の手軽さと高い洗浄力を両立したモデルとなっている。

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一般的な高圧洗浄機は、強力な水圧で汚れを落とせる反面、水道ホースの接続や電源コードの取り回し、本体の重さなどがネックになりやすい。実際に購入しても、「準備が面倒で使わなくなった」という声は少なくない。

「POWER WASHER」は、コードレス設計を採用しながら、最大水圧5.0MPaを実現。電源コードや水道接続が不要なため、使いたい時にすぐ使用できるのが大きな特徴だ。洗車はもちろん、玄関周りやベランダ、外壁、窓サッシなど、さまざまな場所の掃除に対応できる。

水圧は3段階で調整可能。タイヤやホイールに付着した泥汚れのような頑固な汚れから、ボディ表面を優しく洗いたい場面まで、用途に応じた使い分けができる。最大40分の連続使用にも対応しており、大型ミニバンやSUVの洗車でも十分な作業時間を確保できそうだ。

高圧洗浄機は動作音が大きく、住宅街や集合住宅では使いづらいという課題があった。「POWER WASHER」では、摩擦音を抑えやすいブラシレスモーターを採用。さらに高精度ベアリングを組み合わせることで、振動や回転ブレを低減し、日常会話レベルの静音性を目指したという。

一般的なコンパクト高圧洗浄機では、噴射範囲を狭くすることで水圧を高める製品も多いが、「POWER WASHER」は噴射角を広く保ちながらもしっかりとした洗浄力を発揮。広範囲の汚れを効率よく洗い流せる点も魅力だ。

水道設備が近くにない場所でも使いやすいのもポイントだ。バケツ1杯の水があれば使用可能なため、駐車場での洗車やアウトドア用品の清掃でも問題ない。