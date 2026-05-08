アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）が、8日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』に生出演し、新曲『劇薬中毒』と『お姫様の作り方』をスペシャルメドレーで生歌唱した。【写真】ハート？「劇薬中毒」Wセンターで肩を寄せ合う野口衣織＆佐々木舞香新曲『お姫様の作り方』は、齋藤樹愛羅がセンターを務める20thシングル『劇薬中毒』のカップリング曲となっており、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大