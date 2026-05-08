＝LOVE、8周年ツアー衣装での新曲2曲をメドレーに反響「ギャップ最高でした」「永久保存版」
アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）が、8日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』に生出演し、新曲『劇薬中毒』と『お姫様の作り方』をスペシャルメドレーで生歌唱した。
【写真】ハート？「劇薬中毒」Wセンターで肩を寄せ合う野口衣織＆佐々木舞香
新曲『お姫様の作り方』は、齋藤樹愛羅がセンターを務める20thシングル『劇薬中毒』のカップリング曲となっており、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソングになっている。
番組では、先日ファイナル公演を迎えた、＝LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』で着用した衣装での歌唱。
SNS上では、「ぜんぜん世界観のちがう2曲のメドレーよすぎた〜〜〜」「ギャップ最高でした」「かわいすぎた」「永久保存版」などと大きな盛り上がりを見せた。
昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.6億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに20thシングル『劇薬中毒』はオリコン週間シングルランキング共に1位を獲得し、累計出荷49万枚超えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ。
なお、8日午後10時からは、リスパ『お姫様の作り方』強化day〜Day2〜「#イコラブとリスパ」と題してライブ配信を開催する。
＝LOVEは、4月18日、19日に＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナル公演を神奈川県・横浜スタジアムで開催。約7万人を動員。さらに6月20日、21日には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模な＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"▽」（▽＝ハートマーク）の開催も控えている。
【写真】ハート？「劇薬中毒」Wセンターで肩を寄せ合う野口衣織＆佐々木舞香
新曲『お姫様の作り方』は、齋藤樹愛羅がセンターを務める20thシングル『劇薬中毒』のカップリング曲となっており、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソングになっている。
SNS上では、「ぜんぜん世界観のちがう2曲のメドレーよすぎた〜〜〜」「ギャップ最高でした」「かわいすぎた」「永久保存版」などと大きな盛り上がりを見せた。
昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.6億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに20thシングル『劇薬中毒』はオリコン週間シングルランキング共に1位を獲得し、累計出荷49万枚超えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ。
なお、8日午後10時からは、リスパ『お姫様の作り方』強化day〜Day2〜「#イコラブとリスパ」と題してライブ配信を開催する。
＝LOVEは、4月18日、19日に＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナル公演を神奈川県・横浜スタジアムで開催。約7万人を動員。さらに6月20日、21日には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模な＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"▽」（▽＝ハートマーク）の開催も控えている。