まもなく本格的な梅雨や台風のシーズンに入ります。2025年8月の台風で氾濫した鹿児島市の和田川周辺などを下鶴市長が視察し、災害への備えを確認しました。鹿児島市の下鶴市長が視察に訪れたのは、和田川の周辺です。2025年8月の台風12号で氾濫し、59軒の住宅で被害が出ました。下鶴市長は被害の状況や今後、大雨が降った際に水位の上昇を抑える方法などを確認しました。そのあとは鹿児島地方気象台へ。5月28日の午後