【さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB】 5月8日オープン 入会費：1,100円（初回のみ） 年会費：年額5,500円 【拡大画像へ】 さくらももこ氏の公式ファンクラブ「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」が5月8日にオープンした。入会費は1,100円（初回のみ）。年会費は年額5,500円。 本ファンクラブは、マンガ「ちびまる子ちゃん」の原作40周年を機に開設。