【さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB】 5月8日オープン 入会費：1,100円（初回のみ） 年会費：年額5,500円

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さくらももこ氏の公式ファンクラブ「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」が5月8日にオープンした。入会費は1,100円（初回のみ）。年会費は年額5,500円。

本ファンクラブは、マンガ「ちびまる子ちゃん」の原作40周年を機に開設。これまで長きにわたり作品を支えてきたファンと、今後も共に歩み続けるための新たな場として展開される。

作品の世界観を大切にしながら、ファン同士がゆるやかにつながり、日常の中でさくらももこ作品にふれられる場を目指す。ここでしか楽しめないコンテンツや体験を通じて、作品の魅力をより身近に感じられる内容となる。

早期入会特典として、5月8日12時00分から6月30日23時59分までに入会すると、プレミアム仕様のオリジナル会員証が届けられる。また、入会特典としてオリジナルデザインのファンクラブ会員証と、豆本サイズのファンクラブ限定キャラクター図鑑が用意されている。

ファンクラブの特典は、年1回のオリジナル会報誌や、オリジナルデザインのグリーティングカードなど。また、デジタル壁紙配布やデジタルコンテンツ、会員限定イベントの優待などが随時受けられる。

□公式ファンクラブサイト