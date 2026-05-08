球団が公開米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、メジャー1年目から14本塁打するなど早くも存在感を発揮している。7日（日本時間8日）、試合のないオフ日に球団が公開した1枚がファンを感激させている。グラウンド上でユニホーム姿の村上が、ミゲル・バルガス内野手と熱い抱擁を交わしている。主軸を担う2人。画像にはデービス・マーティン投手の「信念と兄弟愛なんだ……前にいる仲間、そして後ろにいる仲間が自