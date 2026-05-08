JR奥羽線の福島・新庄間に、ことし秋導入される新型車両が8日、報道陣に公開されました。公開されたのはJR奥羽線の新型車両「E723系5000代」です。車両のデザインは、現行のカラーリングである緑とオレンジのラインを引き継ぎました。記者リポート「早速中に入って見たいとおもいます。車内に入ると明るく開放感があります」全席ロングシートの座席は紅花の赤をイメージしたシートカラーです