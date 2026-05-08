株式会社カプコンは5月8日、2月に発売されたサバイバルホラーゲーム「バイオハザード レクイエム」のアップデートを各プラットフォームに向けて配信し、新たなプレイコンテンツとなるエクストラゲーム「LEON MUST DIE FOREVER」を追加しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ハイテンポな爽快アクションが楽しめる新モード追加された「LEON MUST DIE FOREVER」は、メインストーリーを通常クリアした後に