レオンの頭に車が！？「バイオハザード レクイエム」アプデ配信で個性が尖りすぎた新衣装が実装

株式会社カプコンは5月8日、2月に発売されたサバイバルホラーゲーム「バイオハザード レクイエム」のアップデートを各プラットフォームに向けて配信し、新たなプレイコンテンツとなるエクストラゲーム「LEON MUST DIE FOREVER」を追加しました。

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■ ハイテンポな爽快アクションが楽しめる新モード

追加された「LEON MUST DIE FOREVER」は、メインストーリーを通常クリアした後に解放されるやり込み要素満載のコンテンツ。主人公の一人であるレオン・S・ケネディを操作し、制限時間内にいくつものステージを踏破して、最後に待ち受けるボスの排除を目指します。

本編とは異なるハイテンポなアクションが特徴で、敵を倒すことで溜まるエキスを使って本コンテンツ専用の「チート能力」を解放していくことができます。

道中には赤色や青色に発光する強化された敵が登場するほか、金色の蜘蛛を倒すことで制限時間が追加されるといった独自のシステムも用意されています。複数の難易度が存在し、クリアするごとにさらに高い難易度への挑戦が可能となっています。

■ 遊び心があふれすぎている衝撃の新コスチューム

そして今回、ファンの間でひときわ大きな注目を集めているのが、レオンに追加された新たなコスチュームです。極上のサバイバルホラーという本編のシリアスな雰囲気から一転し、エクストラゲーム用として個性が尖りすぎている衣装が多数追加されています。

公開された画像では、頭に獣耳としっぽが生えたワイルドな「ウルフモード」、頭の上にそのまま車が乗っている衝撃的なビジュアルの「ターボGT」、頭部にパトランプを載せた「クルーザーボーイ」、そして全身が禍々しい紫色に染まり目が赤く発光する「暗黒面」といった、思わず二度見してしまうようなユニークな姿が確認できます。

いずれもレオンの真剣な表情とのギャップに、思わずクスッとしてしまうものばかり。恐怖を追求した本編とは打って変わり、遊び心と爽快感に振り切ったエクストラゲームと、個性が尖りすぎた新衣装の数々は、世界中のプレイヤーに新たな驚きと刺激を与えてくれそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050806.html