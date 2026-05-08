この大型連休中の富山空港の国内便利用者数が、去年より増えたことが分かりました。全日空富山支店によりますと、今年の大型連休中に富山空港発着の東京羽田便を利用した人の数は7076人で、去年に比べ800人余り増えました。また1日1往復運航の札幌便利用者も2419人と、こちらも300人近く増え、全日空富山支店は「北海道旅行の人気の高まりが利用者増加につながった」とみています。