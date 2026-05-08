フランス発のブランド「アニエスベー」が神戸阪急（神戸市中央区）にこのほど出店したカフェ「agnes b. CAFÉ Kobe Hankyu（アニエスベーカフェ神戸阪急店）」が人気を集めている。アニエスべーのカフェは神戸初出店で、全国では5店舗目。フレンチテイストな空間の中で、神戸限定メニューや地元老舗店とのコラボ商品などを楽しめる、三宮の新たなくつろぎスポットだ。このほどオープンした「agnes b. CAFÉ Kobe Hankyu