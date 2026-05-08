フランス発のブランド「アニエスベー」が神戸阪急（神戸市中央区）にこのほど出店したカフェ「agnes b. CAFÉ Kobe Hankyu（アニエスベーカフェ神戸阪急店）」が人気を集めている。アニエスべーのカフェは神戸初出店で、全国では5店舗目。フレンチテイストな空間の中で、神戸限定メニューや地元老舗店とのコラボ商品などを楽しめる、三宮の新たなくつろぎスポットだ。

このほどオープンした「agnes b. CAFÉ Kobe Hankyu（アニエスベーカフェ神戸阪急店）」

店内は白と木目を基調にした明るく落ち着いた雰囲気で、全国のアニエスベーカフェの中で最多となる36席を用意。フランスの日常を感じさせる、おしゃれでナチュラルな雰囲気を演出しながらオープンカフェ風にしつらえ、ショッピングの合間にも立ち寄りやすい内装に仕上げた。モーニングからランチ、カフェタイム、夜も利用できるほか、グッズ販売も行う。

アニエスベーと神戸との縁は深い。西日本初となるブティックは1984年、神戸に開設された。ブランド創業者のアニエス・トゥルブレさんは「たいへんな時期を体験した神戸だが、人々は親切でとても優しい。大好きな街」と語るほどの神戸ファンで、1998年から神戸市が委嘱する「神戸大使」（名誉市民）を務めている。また同年、神戸ファッション美術館で企画展「アニエス・ベー エトセトラ…！」を開催。長年にわたり神戸と関わりを築いてきた。

席数は36席。全国のアニエスベーカフェの中で最多となる

白と木目を基調とした店内

今回のカフェでは、神戸らしさを前面に打ち出した限定メニューが目玉だ。中でも注目は、神戸を代表する洋菓子メーカー「ユーハイム」とコラボした「神戸牛のミートパイセット」（1980円）。神戸牛のミンチを使ったフィリングをパイで包み、スープとドリンクを添えた贅沢な一品で、午後限定メニューとして登場する。

スイーツの注目商品は「バウムクーヘンのミニパフェ」（ドリンク付き、1650円）。ユーハイムのバウムクーヘン2種（プレーン、チョコレート）にバニラアイスを合わせた神戸店の限定品だ。淡路島産タマネギを使った「オニオングラタンスープ」（パンとドリンク付き、880円）など、兵庫の食材を取り入れたメニューも。

神戸牛のミートパイセット（1980円）

バウムクーヘンのミニパフェ（1650円）

午前限定の「クロワッサンセット」（ドリンク付き、1650円）は、フランス産バターを使ったクロワッサンに、ボンヌママンのジャムと自家製ホイップバターを添えた現地風。兵庫・奥丹波産の卵を使った「フレンチトーストセット」（同）、アニエス・トゥルブレさん自身のレシピを基にした「ガトーショコラ」（880円）「レモンタルト」（715円）などもある。ドリンクも多彩で、オリジナルアールグレイやオーガニックティー、抹茶ラテ、オリジナルビールなどから選ぶことができる。

一方、同店では環境配慮にも力を入れており、紙素材や再生素材を積極的に採用。ブランドの理念の一つであるサステナビリティを反映し、「ゼロプラスチック化」を目指す取り組みも進めている。

クロワッサンセット（1650円）

ガトーショコラ（880円）

神戸阪急の広報担当者は「買い物途中、“パリの街角のカフェ”に行く気分で、気軽に立ち寄ってほしい」と話す。店は神戸阪急本館5階のブランドショップ「アニエスベー」に併設。営業時間は午前10時〜午後8時（ラストオーダー：フード午後7時、午後7時半）で、休業日は神戸阪急と同じ。