お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが7日に自身のアメブロを更新。ゴールデンウィークに友人家族とキャンプへ行ったことを報告した。【映像】手術を受けたココリコ遠藤の次男＆家族ショット（複数カット）この日、まさみさんは「GWは友人家族とキャンプへGO!!」と切り出し、子どもたちから「『キャンプ行きたい』ってずっと言われていた」という念願のキャンプが数年越しに実現したことを報告。「パパも私もキ