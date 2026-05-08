お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが7日に自身のアメブロを更新。ゴールデンウィークに友人家族とキャンプへ行ったことを報告した。

【映像】手術を受けたココリコ遠藤の次男＆家族ショット（複数カット）

この日、まさみさんは「GWは友人家族とキャンプへGO!!」と切り出し、子どもたちから「『キャンプ行きたい』ってずっと言われていた」という念願のキャンプが数年越しに実現したことを報告。「パパも私もキャンプの準備は大変ってイメージが強くて」なかなか機会がなかったことを明かした。

続けて、当日は友人家族の協力もあって「テント設営してBBQやったりして初キャンプ楽しめたー」と満喫した様子でコメント。「一生懸命に説明書読みながらテント設営してるパパ」と遠藤の姿も公開した。

また「夜は星がたくさん見れて子供たちは大興奮」だったと明かす一方、自身は「子供たちのイビキがうるさすぎた＆いつもと違う環境でほぼ寝れなかった」と告白。「体がバキバキで全身痛い」と体の不調を訴え「帰宅後ソファーで2時間爆睡してたらしい笑」とつづり、ブログを締めくくった。