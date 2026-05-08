【モデルプレス＝2026/05/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。クライストチャーチ編」（毎週月曜21時〜）が、5月4日の放送をもって完結。参加する男女10人の恋の結末が明らかになった。＜※ネタバレあり＞【写真】「今日好き」カップル成立した美男美女がラブラブ密着◆「今日好き」クライストチャーチ編「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3